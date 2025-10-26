Eiropas Savienība joprojām ir viena no Krievijas nozīmīgākajiem ekonomiskajiem partneriem.
ES joprojām starp Krievijas trim lielākajiem tirdzniecības partneriem, ziņo “Bild”
Neraugoties uz sankcijām, Eiropas Savienība joprojām ir viena no Krievijas nozīmīgākajiem ekonomiskajiem partneriem — abu pušu savstarpējā tirdzniecība pērn sasniedza 67,5 miljardus eiro, vēsta vācu izdevums “Bild”.
Pirmo vietu Krievijas tirdzniecības partneru sarakstā, kā paredzams, ieņem Ķīna, ar kopējo tirdzniecības apjomu 244,8 miljardi ASV dolāru, no kuriem aptuveni 130 miljardi veido naftas, gāzes un ogļu imports no Krievijas.
Indija ierindojusies otrajā vietā, pakāpjoties no 12. pozīcijas un kļūstot par vienu no galvenajiem Krievijas lētās energoresursu produkcijas pircējiem.
Vienlaikus arī tādas valstis kā Izraēla, Armēnija, Uzbekistāna, Turcija, Ēģipte un Brazīlija paplašinājušas tirdzniecību ar Maskavu, neskatoties uz Rietumu spiedienu un draudiem piemērot sekundārās sankcijas.
Pēc Vācijas Ekonomikas institūta datiem, Krievijas kopējais eksports pērn pieaudzis par 18%, sasniedzot 330 miljardus ASV dolāru.