Tusks: Putina valdīšanas laikā ilgstošs miers Ukrainā nav gaidāms
Ilgstošs miers Ukrainā nav gaidāms, kamēr pie varas ir Krievijas diktators Vladimirs Putins, intervijā britu laikrakstam "The Sunday Times" teicis Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Konflikts varētu kļūt par "pastāvīgu mūžīgo karu", ja vien Krievijā nenotiks krasas pārmaiņas, Tusks sacīja svētdien publicētajā intervijā.
"Tagad galvenais jautājums ir par to, cik daudz upuru redzēsim," viņš atzina.
"Es nešaubos, ka Ukraina izdzīvos kā neatkarīga valsts," uzsvēra Polijas premjerministrs.
Viņš klāstīja, ka Krievijas ekonomikas grūtības ir milzīgas, un tās pastiprina jaunākās ASV sankcijas divām lielām Krievijas naftas kompānijām.
Vienlaikus Tusks atzina, ka Krievijas priekšrocība ir "gatavība cīnīties", kas "kara laikā ir pilnīgi izšķirošs jautājums".
Intervijā Tusks brīdināja Lielbritāniju nepakļauties "saldai ilūzijai", ka karš Ukrainā ir kaut kur tālu. Krievija var ar ballistiskajām kodolraķetēm var uzbrukt jebkurai Eiropas galvaspilsētai, arī Londona.
Tusks arī atgādināja, ka Eiropa nepārtraukti ir pakļauta plašiem Krievijas kiberuzbrukumiem.