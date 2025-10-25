Tramps par kara izbeigšanu Ukrainā: "Es gribētu, lai Ķīna mums palīdzētu"
ASV prezidents Donalds Tramps paudis cerību, ka gaidāmajās sarunās ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu tiks apspriesti veidi, kā izbeigt karu Ukrainā.
Tramps to pavēstīja žurnālistiem prezidenta lidmašīnā ceļā uz Āziju, kur Baltā nama saimnieks plāno pavadīt piecas dienas. Viņš apmeklēs Malaiziju, Japānu un Dienvidkoreju, kā arī piedalīsies Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) sanāksmē, kas svētdien sāksies Kualalumpurā.
Trampam jautāja, vai viņš cer uz Ķīnas palīdzību Krievijas un Ukrainas kara atrisināšanā.
"Mēs gribētu, lai Ķīna mums palīdzētu ar Krieviju," atbildēja ASV prezidents. "Mēs esam noteikuši ļoti lielas sankcijas pret Krieviju. Es domāju, ka šīm sankcijām būs ļoti sasaistošs spēks. Bet es vēlētos, lai Ķīna mums palīdzētu."
Ķīna apgalvo, ka ir neitrāla jautājumā par Krievijas karu pret Ukrainu, tā nepiedalās Rietumu sankcijās pret Maskavu, turpina tai piegādāt divējāda lietojuma preces un pērk ievērojamu daudzumu Krievijas naftas.
Nesen Briselē notikušajā ES samitā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka Ķīna nav ieinteresēta Kijivas uzvarā un Maskavas sakāvē.
Žurnālisti arī jautāja Trampam, vai viņš nebaidās, ka viņa noteiktās sankcijas pret Krieviju izraisīs eskalāciju no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses.
"Es tā nedomāju. Es gribu teikt, ka viņš teica, ka tām nebūs tik lielas ietekmes. Tas ir tas, ko viņš teica. Es nedomāju, ka viņam šajā jautājumā ir taisnība. Mēs redzēsim, kas notiks. Es domāju, ka arī viņš vēlas to izbeigt," atbildēja ASV prezidents.
Šonedēļ Tramps noteica sankcijas pret diviem lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem - "Rosņeftj" un "Lukoil". Komentējot šo lēmumu, Putins sacīja, ka tas ir nopietns solis, kas kaitē ASV un Krievijas attiecībām, taču tam nebūs būtiskas ietekmes uz Krievijas ekonomiku.