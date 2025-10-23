Krievu okupanti Doneckas apgabalā divās mājās apšauj piecus civiliedzīvotājus
Krievijas karavīri Zvanivkā, Ukrainas Doneckas apgabalā, divās mājās nošāvuši piecus cilvēkus un vienu sievieti ievainojuši, paziņojusi Ukrainas prokuratūra.
20. oktobrī precēts pāris ar savu pieaugušo dēlu slēpās savas mājas pagrabā, kamēr jaunākais dēls bija devies pie kaimiņiem pēc ūdens. Drīz pēc tam mājā ielauzās Krievijas karavīri, kas viņus atrada un sāka nopratināt par Ukrainas karavīru atrašanos. Kad ģimene nespēja sniegt nekādu informāciju, Krievijas karavīri devās prom. Taču pēc tam viens no okupantiem atgriezās un sāka šaut uz viņiem. Kad viņam šķita, kad visi ir miruši, viņš devās prom.
Kad 57 gadus vecā ģimenes māte atguva samaņu, viņa atklāja, ka dēls un vīrs ir miruši. Bažījoties par jaunāko dēlu, viņa devās uz kaimiņu māju, kur atklāja, ka arī viņš ir nogalināts reizē ar kaimiņiem - 62 gadu vecu sievieti un viņas 30 gadus veco dēlu. Arī viņi bija nošauti, atklāja prokuratūra.
Neskatoties uz šautu brūci žoklī, sievietei izdevās sasniegt Ukrainas armijas kontrolēto teritoriju, no kurienes viņa tika nogādāta slimnīcā. Prokurori viņu ir izvaicājuši un dokumentējuši pierādījumus par vēl vienu kara noziegumu, ko pastrādājuši Krievijas karavīri Ukrainā.