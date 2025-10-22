Zelenskis: ASV lēmums nedot Ukrainai “Tomahawk” raķetes gandrīz automātiski mazinājis Krievijas interesi par diplomātiju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tieši saistījis ASV vilcināšanos ar tāldarbības “Tomahawk” raķešu nodošanu Ukrainai ar redzamu Krievijas ieinteresētības samazināšanos miera sarunās.
Savā uzrunā Ukrainas tautai Zelenskis sacīja, ka Krievija “gandrīz automātiski zaudēja interesi par diplomātiju”, kad kļuva skaidrs, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina saruna ar ASV prezidentu Donaldu Trampu aizkavējusi jebkādu lēmumu par “Tomahawk” raķešu nodošanu Ukrainai.
“Krievija atkal dara visu iespējamo, lai atteiktos no diplomātijas,” sacīja Zelenskis.
Viņš piebilda: “Tiklīdz jautājums par tāldarbības spējām — mums, Ukrainai — nedaudz pavirzījās uz priekšu, Krievija gandrīz automātiski kļuva mazāk ieinteresēta diplomātijā. Tas ir signāls, ka tieši šis jautājums — jautājums par tāldarbības iespējām — var būt neaizstājama atslēga mieram.”
“Jo vairāk Ukrainai būs tāldarbības iespēju, jo lielāka būs Krievijas gatavība izbeigt karu.
Šīs nedēļas to atkal ir pierādījušas.”
Zelenskis turpināja, ka pat “Tomahawk” raķešu jautājuma apspriešana ir bijusi “spēcīgs ieguldījums diplomātijā”, jo tas parādījis, ka tās ir “tieši tā kārts, kurai [Krievija] pievērš uzmanību”.
“Mēs runāsim ar eiropiešiem un amerikāņiem par tāldarbības iespējām,” viņš noslēdza.
Zelenska komentāri izskanējuši pēc ziņām, ka ASV un Krievijas sarunas, šķiet, ir nonākušas strupceļā — plānotais Trampa un Putina samits Ungārijā tuvākajā laikā nenotiks. Par to paziņoja Baltā nama pārstāvis, norādot, ka Trampam un Krievijas līderim Putinam tuvākajā laikā nav plānots personīgi tikties.
Baltā nama amatpersona norādīja: “Valsts sekretārs Rubio un ārlietu ministrs Lavrovs aizvadīja produktīvu telefonsarunu. Tāpēc papildu klātienes tikšanās starp abiem nav nepieciešama, un šobrīd nav plānu par prezidenta Trampa un prezidenta Putina tikšanos tuvākajā nākotnē.”