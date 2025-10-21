ASV Enerģētikas ministrija: valdības darba apturēšanas dēļ kodoldrošības administrācijas darbinieki nosūtīti atvaļinājumā
Valdības darba apturēšanas dēļ ASV Nacionālā kodoldrošības administrācija (NNSA), kas atbild par ASV kodolieroču drošību, pirmdien vairumu darbinieku nosūtīja neapmaksātā atvaļinājumā, paziņoja ASV Enerģētikas ministrija.
Neapmaksātā atvaļinājumā nosūtīti aptuveni 1400 Nacionālā kodoldrošības administrācijas darbinieki, bet gandrīz 400 darbinieki turpina strādāt, paziņoja ministrija.
Saskaņā ar nevalstiskās organizācijas "Bulletin of the Atomic Scientists" datiem Savienoto Valstu rīcībā ir 5177 kodolgalviņas, no kurām aptuveni 1770 ir aktīvā darbības stāvoklī.
NNSA, kas pārrauga 60 000 darbuzņēmēju, ir atbildīga par ieroču izstrādi, ražošanu, apkalpošanu un drošību.
Raidorganizācija CNN ziņo, ka darbinieku nosūtīšana neapmaksātā atvaļinājumā vispirms skars kodolieroču montāžas uzņēmumus, piemēram, "Pantex" Teksasā un "Y-12" Tenesī.
Savienoto Valstu valdības darbs apturēts jau 20 dienas.
Iepriekšējo reizi valdības darbs tika apturēts Donalda Trampa pirmās prezidentūras laikā 2018. gadā, kad tas tika atsākts tikai pēc 35 dienām.
Cik ilgi valdības darba apturēšana turpināsies atkarīgs no tā, vai republikāņi un demokrāti Kongresā spēs panākt vienošanos.
Demokrātu galvenais nosacījums, lai atbalstītu Pārstāvju palātas pieņemto finansēšanas rezolūciju, kas atjaunotu valdības darbu līdz novembra beigām, ir atjaunot veselības aprūpes subsīdijas 24 miljoniem amerikāņu.
Senāta republikāņi ir piedāvājuši balsojumu par subsīdiju atjaunošanu, taču daudzi demokrāti uzstāj, ka jebkura vienošanās augšpalātā būs bezjēdzīga bez Trampa un Pārstāvju palātas spīkera Maika Džonsona apstiprinājuma.
Senātā pirmdienas vakarā neizdevās apstiprināt Pārstāvju palātas pieņemto rezolūciju par valdības darba atsākšanu. Tas bija jau 11. neveiksmīgais balsojums.