Skaidrots, kāpēc pirmdien darbības traucējumus piedzīvoja “Amazon Web Services”
Pirmdien ASV interneta tirdzniecības uzņēmuma "Amazon" struktūrvienību "Amazon Web Services" skāra darbības traucējumi, kuru dēļ tika traucēta vairāku interneta pakalpojumu, to vidū tādu populāru lietotņu kā "Zoom" un "Snapchat" darbība.
"Amazon Web Services" (AWS) ir mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina daudzu pasaulē populāru tiešsaistes pakalpojumu darbību.
Sākotnēji, lai nodrošinātu, ka svētku laikā mājaslapa nenobrūk, “Amazon” bija nepieciešama papildu serveru jauda. Savukārt pārējā gada laikā “Amazon” saprata, ka var izmantot šos serverus, lai atbalstītu citu uzņēmumu vajadzības, un tā radās “AWS”, skaidro CNN.
Viens no “AWS” pakalpojumiem ir “DynamoDB” — datubāze, kas uzglabā uzņēmumu informāciju, tostarp klientu datus. “Amazon” pirmdien paziņoja, ka klienti nespēja piekļūt saviem datiem, kas atradās “DynamoDB”, jo Domēna vārdu sistēmā (DNS, angļu val. Domain Name System), kas bieži tiek salīdzināta ar interneta tālruņu grāmatu, nedarbojās. DNS faktiski pārveido cilvēkiem saprotamus vietņu nosaukumus (piemēram, Jauns.lv) ciparu formātā, ko var nolasīt un saprast datori.
“ “Amazon” dati bija drošā vietā, taču neviens cits tos kādu laiku nevarēja atrast — lietotnes palika bez saviem datiem. Tā it kā lielai daļai interneta uz brīdi būtu zudusi atmiņa,” skaidroja Maiks Čepels (Mike Chapple) kiberdrošības eksperts kanālam CNN.
Nav skaidrs, kas tieši izraisīja traucējumus, taču pārrāvums ilga tikai dažas stundas.
Uzņēmums, visticamāk, tuvākajās dienās veiks incidenta analīzi un izskaidros, kas īsti nogāja greizi ar tā DNS sistēmu.