Kallasa: nepatīkami, ja "Hāgas tribunālā gaidītais" Putins ierodas Eiropas Savienības dalībvalstī Ungārijā
Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa pirmdiena pauda nepatiku, ka ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora sarunām izraudzīta ES dalībvalsts Ungārija.
"Nē, tas ir nepatīkami, ka cilvēks, attiecībā uz kuru ir Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) orderis, ierodas kādā Eiropas valstī," pirms ES ārlietu ministru sanāksmes Luksemburgā sacīja Kallasa. "Jautājums ir, vai no tā būs kāds rezultāts," viņa piebilda.
Trampa centieni panākt mieru noteikti ir pelnījuši atbalstu, taču svarīgi arī ir tas, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiekas ar Putinu, norādīja Kallasa. "Amerikai ir pietiekami daudz sviru, lai piespiestu Krieviju sēsties pie sarunu galda. Ja tas palīdzēs apturēt karu - protams, tas ir labi," sacīja Kallasa.
Viņa arī norādīja, ka ES tuvākajās dienās pieņems 19. sankciju paketi pret Krieviju.
SKT 2023.gada 17.martā izdeva Putina un bērnu ombudsmenes Marijas Ļvovas-Belovas aresta orderus, apsūdzot viņus bērnu deportācijā no Ukrainas. SKT, balstoties starptautisko tiesību normās, ukraiņu bērnu izvešanu no okupētajām teritorijām uzskata par kara noziegumu. Krievija atriebās, izsludinot meklēšanā aresta orderi izdevušos SKT tiesnešus.
Arī citu ES valstu ministri ir negatīvi noskaņoti par perspektīvu, ka Putins apmeklēs Ungāriju, lai tiktos ar Trampu. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris sacīja, ka "vienīgā vieta Putinam Eiropā ir Hāga, tribunāla priekšā, nevis kādā no mūsu galvaspilsētām".
Somijas ārlietu ministre Elīna Valtonena arī pauda bažas. "Mēs redzēsim, kur un kādā formātā tikšanās notiks, bet ir skaidrs, ka tādam kara noziedzniekam kā Putins nedrīkst būt vietas ES teritorijā," sacīja ministre.
Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Barro norādīja, ka Putina vizītei varētu būt jēga tikai tad, ja tiktu panākts "tūlītējs un beznosacījumu pamiers".
Zelenskis, komentējot Budapeštas izvēli kā vietu iespējamām ASV un Krievijas līderu sarunām, sacīja, ka Budapešta "nav labākā vieta", ņemot vērā politisko un vēsturisko kontekstu. Ja tikšanās varētu palīdzēt panākt mieru, principā nav svarīgi, kur tā notiks, norādīja Zelenskis.