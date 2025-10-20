Neskatoties uz visiem aizliegumiem, Krievijas pilsoņi plāno masveidā svinēt Ziemassvētkus Eiropā
Krievu tūristu pieprasījums pēc Jaungada ceļojumiem uz Eiropu ir pieaudzis par 41%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Kā ziņo Krievijas mediji, interese par Eiropas galamērķiem aug ievērojami straujāk nekā kopējā izbraukuma tūrisma dinamika.
Saskaņā ar Krievijas Tūrisma industrijas savienības datiem, kopējais starptautisko ceļojumu skaits no Krievijas 2025. gada janvārī–augustā palielinājies par 21%, kamēr pieprasījums pēc Eiropas galamērķiem pie tūroperatoriem audzis par 30%. Vispopulārākie galamērķi ir Itālija, Francija un Alpu kūrorti, kuru pieprasījums gada laikā divkāršojies.
Eksperti norāda uz avio maršrutu skaita pieaugumu uz Eiropas pilsētām no bijušajām PSRS valstīm, kas atvieglojis ceļojumu plānošanu Krievijas iedzīvotājiem. Arī Turcijas zemo cenu aviokompānijas sākušas piedāvāt izdevīgus lidojumus uz Eiropu.
Svarīga loma ir arī rubļa kursa stiprināšanās, kas samazinājusi ceļojumu izmaksas. Vidējā cena par Jaungada svētkiem rezervētu viesnīcas numuru Itālijā ir 11,8 tūkstoši rubļu par nakti (124 eiro) — par 14% mazāk nekā pirms gada.
Pozitīvo dinamiku veicina arī atliekto ceļojumu pieprasījuma realizācija – aktīvāk ceļot sākuši cilvēki, kuri ilgāku laiku bija atlikušies no ārvalstu braucieniem. Tajā pašā laikā vīzu saņemšanas grūtības joprojām ir būtisks šķērslis – īpaši ilgais pieteikumu izskatīšanas laiks.
Jau vēstīts, ka Eiropas Komisija, gatavojot kārtējo sankciju paketi pret Krieviju, apsprieda iespēju ieviest papildu ierobežojumus tūrisma vīzu izsniegšanai krievu pilsoņiem.