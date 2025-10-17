Tramps apstiprina, ka viņam būs atsevišķa tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu APEC samitā
ASV prezidentam Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības (APEC) samitā Dienvidkorejā būs sarunas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, Tramps paziņoja piektdien publicētos intervijas fragmentos televīzijas kanālam "Fox".
"Mēs tiksimies pēc pāris nedēļām. Mēs tiksimies Dienvidkorejā, patiesībā ar prezidentu Sji un citiem cilvēkiem," Tramps sacīja intervijā telekanāla "Fox News" raidījumam "Sunday Morning Futures".
"Mums būs atsevišķa tikšanās," viņš piebilda.
APEC samits notiks no 31. oktobra līdz 1. novembrim Dienvidkorejas pilsētā Kjondžu.
Tramps bija draudējis atcelt šo sanāksmi, kad viņš paaugstināja ievedmuitas likmes tirdzniecības karā ar Ķīnu un brīdināja, ka piemēros 100% tarifus precēm no pasaules otrās lielākās ekonomikas.
ASV prezidents izteica tarifu draudus, reaģējot uz "ārkārtīgi agresīviem" Ķīnas retzemju netālu eksporta jaunajiem ierobežojumiem.
Pēc paziņojuma bija vērojums kursa kritums akciju tirgos, un Tramps pēc tam kļuva samiernieciskāks, sociālajos tīklos publicējot paziņojumu, ka "ASV vēlas palīdzēt Ķīnai, nevis tai kaitēt".
Šī būs pirmā abu valstu līderu tikšanās kopš Trampa atgriešanās pie varas janvārī.