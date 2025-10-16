Izraēlas aizsardzības ministrs brīdina: ja “Hamas” nepildīs pamieru, Izraēla atsāks karadarbību
Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs trešdien draudēja atsākt karadarbību Gazas joslā, ja palestīniešu kaujinieku grupējums "Hamas" nepildīs ASV atbalstītā pamiera nosacījumus.
Kaca birojs nāca klajā ar šo paziņojumu pēc tam, kad "Hamas" trešdien atdeva vēl divu mirušo ķīlnieku mirstīgās atliekas un pavēstīja, ka bez specializēta aprīkojuma nespēj atrast un izvilkt pārējo ķīlnieku mirstīgās atliekas no gruvešiem Gazas joslā.
Saskaņā ar pamiera vienošanos, kuru palīdzēja panākt ASV prezidents Donalds Tramps, "Hamas" vispirms atbrīvoja visus 20 vēl dzīvos ķīlniekus apmaiņā pret gandrīz 2000 palestīniešiem, kas tika atbrīvoti no Izraēlas cietumiem.
Saskaņā ar vienošanās nosacījumiem "Hamas" ir jāatdod Izraēlai arī 28 zināmu mirušo ķīlnieku mirstīgās atliekas. Līdz šim ir atdotas deviņu ķīlnieku mirstīgās atliekas un vienas mirstīgās atliekas, kas nepieder nevienam no ķīlniekiem.
Apmaiņā pret tām Izraēla ir atdevusi "Hamas" 90 palestīniešu mirstīgās atliekas. Saskaņā ar Trampa miera plānu Izraēlai jāatdod 15 miruši palestīnieši par katru mirušo ķīlnieku.
"Ja "Hamas" atsakās pildīt vienošanos, tad Izraēla koordinācijā ar ASV atsāks kaujas un rīkosies, lai panāktu pilnīgu "Hamas" sakāvi, lai mainītu realitāti Gazā un sasniegtu visus kara mērķus," teikts Kaca biroja paziņojumā.
Izraēlā pieaug spiediens uz premjerministru Benjaminu Netanjahu, lai humānā palīdzība Gazas joslai tiktu saistīta ar visu ķīlnieku līķu atdošanu.
Izraēlas nacionālās drošības ministrs Itamars Ben Gvirs ir draudējis apturēt palīdzības piegādes, ja "Hamas" neatdos Izraēlai tās karavīru mirstīgās atliekas.