Peskovs: Krievija negrasās Gruzijai maksāt Eiropas Cilvēktiesību tiesas piespriesto kompensāciju saistībā ar 2008. gada iebrukumu
Krievija nepildīs Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu, kas tai uzliek pienākumu samaksāt Gruzijai 253 miljonus eiro par pārkāpumiem, ko tā izdarījusi kopš 2008. gada Krievijas-Gruzijas kara, trešdien paziņoja Kremlis. "Mēs nepildīsim šo spriedumu," sacīja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Atbildot uz jautājumu, vai hipotētiskā kompensācijas izmaksa varētu sekmēt Krievijas un Gruzijas attiecību uzlabošanos, Peskovs sacīja: "Uzskatām, ka tas ir atsevišķa tēma, atsevišķa substance."
ECT otrdien piesprieda Krievijai samaksāt Gruzijai vairāk nekā ceturtdaļmiljardu eiro par to, ka tā neļauj cilvēkiem brīvi iekļūt Gruzijas Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionos, ko Maskava pēc 2008. gada kara ar Tbilisi atzina par neatkarīgām valstīm.
ECT paziņoja, ka Krievija ir pieļāvusi pārkāpumus, cita starpā pārmērīgu spēka pielietošanu, sliktu izturēšanos, nelikumīgu aizturēšanu un nelikumīgus ikdienas pārvietošanās ierobežojumus pāri administratīvajai robežlīnijai starp Gruzijas kontrolēto teritoriju un Krievijas atbalstītajiem separātiskajiem Gruzijas reģioniem.
Strasbūrā bāzētā tiesa piesprieda Maskavai samaksāt nedaudz vairāk nekā 253 miljonus eiro par vairāk nekā 29 000 cietušo nodarīto kaitējumu.
Maskava izstājās no ECT 2022. gadā pēc tās iebrukuma Ukrainā, taču tiesa uzskata, ka tā joprojām ir atbildīga par visiem pārkāpumiem, kas izdarīti pirms tam.