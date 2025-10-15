Lietuva grasās aizsardzībai atvēlēt rekordlielus līdzekļus
Lietuva nākamgad grasās palielināt savus tēriņus aizsardzībai no 3% līdz 5,38% no iekšzemes kopprodukta (IKP).
"2026. gada budžetā aizsardzībai tiks atvēlēti 5,38% no IKP, kas ir rekordliels rādītājs," paziņojusi Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene, piebilstot, ka šādus tēriņus diktē ģeopolitiskā situācija.
Ruginiene norādīja, ka līdzekļu piešķīrumi balstīti Aizsardzības ministrijas vajadzībās, bet tajos tiks iekļauts arī finansējums projektiem, kas nav tieši saistīti ar militāro spēju attīstību, piemēram, ceļiem, kas ved uz militārajiem poligoniem.
"Ir tikai dabiski, ka, iegādājoties tanku, ir jābūt iespējai to pārvietot kara laikā," paskaidroja premjerministre. "Aizsardzība nav jāsaprot tikai kā ieroču iegāde. Ir daudzas citas lietas, kas ir nozīmīgas un kļūst aktīvas kara laikā," viņa piebilda. Kā teica Ruginiene, tas neietekmēs Lietuvas galvenās aizsardzības saistības, piemēram, armijas divīzijas izveidi un projektus, kas saistīti ar NATO sabiedroto uzņemšanu.
Finanšu ministrs Kristups Vaitekūns sacīja, ka nākamgad aizsardzībai tiks atvēlēti gandrīz 4,8 miljardi eiro. Viņš piebilda, ka budžetā izpildītas gan aizsardzības, gan sociālo izdevumu prioritātes, vienlaikus saglabājot fiskālo disciplīnu. Vaitekūns piebilda, ka valsts budžeta deficīts nākamgad nepārsniegs 3% no IKP un valsts parāds būs zemāks par 60% no IKP.
Lietuvas šā gada budžetā aizsardzībai ir paredzēti aptuveni 2,5 miljardi eiro jeb nedaudz vairāk nekā 3% no IKP, taču aizņemšanās limita palielinājums par 800 miljoniem eiro ir ļāvis šo summu palielināt.