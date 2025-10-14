ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 10:34
Tramps paziņo, kurš varētu spēlēt svarīgu lomu Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanā
Turcijas prezidentam Redžepam Tajipam Erdoganam var būt svarīga loma Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanā, lidmašīnā "Air Force One" atceļā no Ēģiptes uz ASV žurnālistiem sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Erdogans var," sacīja Tramps, atbildot uz jautājumu, vai līderi, konkrēti Erdogans, varētu palīdzēt apturēt Krievijas un Ukrainas karu.
"Krievijā viņu ciena, es neko nevaru teikt par Ukrainu, bet [Krievijas diktators Vladimirs] Putins viņu ciena, un viņš [Erdogans] ir mans draugs," sacīja Tramps.
Erdogans iepriekš vairākkārt piedāvājis Turcijas atbalstu centieniem panākt mieru Ukrainā.
Turcijā jau notikušas vairākas Krievijas un Ukrainas sarunu kārtas, kurās puses spējušas vienoties par gūstekņu apmaiņu.