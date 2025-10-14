Madagaskaras prezidents ziņo, ka aizbēdzis no valsts un slēpjas “drošā vietā”
Madagaskaras prezidents Andrī Radzualina ir aizbēdzis no valsts pēc nedēļām ilgiem protestiem, pirmdien ziņoja Francijas mediji.
Prezidents pirmdienas vakarā tiešraides videouzrunā paziņoja, ka viņam nācās pārcelties uz drošu vietu, lai aizsargātu savu dzīvību. BBC ziņo, ka prezidents
Radzualina svētdien tika aizvests no Madagaskaras ar Francijas armijas lidmašīnu pēc vienošanās ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, ziņoja Francijas radiostacija RFI.
Radzualina, kurš 2014. gadā ieguva Francijas pilsonību, nav izpaudis savu pašreizējo atrašanās vietu.
Videouzruna vairākas reizes tika atlikta pēc tam, kad valsts medijus ieņēma bruņotie spēki. Tās pārraidīšanu ietekmēja arī tehniskas problēmas.
Radzualina neizteicās par iespējamu atkāpšanos, bet aicināja iedzīvotājus respektēt pastāvošo kārtību.
Madagaskaru ir satricinājuši protesti, kuros piedalās desmitiem tūkstoši jauniešu. Tos izprovocēja energoapgādes un ūdensapgādes pārtraukumi, neapmierinātība ar izglītības sistēmu, augsts bezdarba līmenis un plaši izplatīta nabadzība.
Mierīgām demonstrācijām izvēršoties vardarbībā, ir gājuši bojā vismaz 22 cilvēki.
Radzualinas birojs svētdien nosodīja valsts apvērsuma mēģinājumu pret viņu. Armijas vienība paziņoja, ka esot pārņēmusi kontroli pār valsts sauszemes, jūras un gaisa spēkiem. Protestiem pievienojās daudzi karavīri.
Kad izplatījās baumas, ka prezidents atstājis valsti, viņa birojs svētdien apgalvoja, ka Radzualina uzturas prezidenta pils bunkurā.