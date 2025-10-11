Tramps un Somijas prezidents parakstījuši 6,1 miljarda dolāru vērtu vienošanos, lai mazinātu Krievijas un Ķīnas ietekmi Arktikā
Ceturtdien, Ovālajā kabinetā Vašingtonā, ASV prezidents Donalds Tramps un Somijas prezidents Aleksandrs Stubs parakstīja 6,1 [5.25 miljardu eiro] miljardu ASV dolāru vērtu vienošanos par 11 jaunu ledlaužu piegādi ASV.
No tiem četri kuģi tiks būvēti ASV, izmantojot Somijas inženiertehnoloģiju un zināšanas. “Tas nozīmē investīcijas, jaunas darba vietas un cerību...” par vienošanos pauda Stubs, uzsverot projekta stratēģisko un ekonomisko nozīmi. Tramps atbildēja: “Mums šie kuģi ir ļoti nepieciešami, jo mums ir daudz teritoriju – vairāk nekā jebkuram. Esmu pagodināts par šo vienošanos.”
Bet ASV Krasta apsardzes pagaidu komandieris admirālis Kevins Landejs norādīja, ka "ar spēcīgu ledlaužu floti Krasta apsardze spēs aizsargāt Amerikas suverenitāti un intereses pret globāliem draudiem Arktikā nākamo desmitgažu laikā".
Ledlaužu darījums nav tikai loģistikas jautājums – tas ir arī ģeopolitisks signāls. Kamēr Krievija un Ķīna nostiprina savu klātbūtni Arktikā, ASV ar Somijas ledlaužu iepirkumu cenšas novērst trūkumu, kas gadu desmitiem kavēja tās spēju patrulēt ziemeļu jūrās. Proti, Krievijai pieder vairāk nekā 40 ledlauži, kamēr ASV šobrīd darbojas tikai trīs polārās klases kuģi.
Vairāki mediji uzskata, ka Stuba un Trampa panāktajā vienošanās lomu spēlējusi arī abu valstsvīru personīgās attiecības. Tramps un Stubs, kas ir šķietami atšķirīgas personības, regulāri sazinās un pat kopā spēlē golfu. Martā Stubs negaidīti ieradās Trampa īpašumā “Mar-a-Lago” Floridā, kur abi kopā ar senatoru Lindseju Greiemu un golfa leģendu Gēriju Pleijeru piedalījās turnīrā. Tramps, sajūsmināts par soma spējām savā vietnē “Truth Social” norādīja: “Viņš ir ļoti labs spēlētājs. Mēs kopā uzvarējām turnīrā.”
Šī savstarpējā uzticēšanās ir ļāvusi Stubam kļūt par savdabīgu “Eiropas vēstnesi” Vašingtonā. Kā norāda Atlantijas padomes pētnieks Džeisons Mairs: “Somijas pragmatisms, zināšanas par Krieviju un konsekentais atbalsts Ukrainai piešķir tai daudz lielāku ietekmi, nekā varētu gaidīt no 5,5 miljonu iedzīvotāju valsts.”