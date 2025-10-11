Medvedevs Ziemeļkorejā smaida Čenunam un vēro militāro parādi ar jaunāko ballistisko raķeti
Ziemeļkoreja ar vērienīgu militāro parādi Phenjanā svin valdošās partijas 80. gadadienu, ko personīgi pārraudzīja Kims Čenuns. Viesu vidū bija arī Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs un citas delegācijas.
Parāde sākās piektdienas vakarā un ar to tika atzīmēta valdošās Strādnieku partijas dibināšanas 80. gadadiena.
Savā runā diktators pasludināja "partijas nekļūdīgo ceļu" un solīja veidot "sociālistisku paradīzi". Kims savā uzrunā pavēstīja, ka armijai "jāturpina augt par neuzvaramu vienību, kas iznīcina visus draudus".
Viņš arī uzslavēja tūkstošiem Ziemeļkorejas karavīru, kurus viņš nosūtīja uz Krieviju, lai pievienotos tās karam pret Ukrainu, sakot, ka viņi demonstrē "varonīgu cīņas garu" un "ideoloģisku un garīgu pilnību" cīņā par "starptautisko taisnīgumu un patiesu mieru".
Parādē piedalījās delegācijas no Ķīnas, Krievijas un Vjetnamas. Krievijas delegācijā bija arī Dmitrijs Medvedevs un pasākumā uzstājās kara atbalstītājs dziedātājs Šamans, kurš tagad apmeklē Ziemeļkoreju kā savas otrās mājas. Sji Dzjiņpins parādi neapmeklēja, tā vietā uz to nosūtot Ķīnas premjerministru.
Parādes laikā tika demonstrēta jauna starpkontinentālā ballistiskā raķete "Hwasong-20", ko valsts mediji nosauca par "jaudīgāko kodolieroču stratēģisko ieroču sistēmu". Saskaņā ar Ziemeļkorejas paziņojumiem tā spēj trāpīt mērķos Amerikas Savienotajās Valstīs. Tomēr analītiķi apšauba raķetes spēju precīzi trāpīt mērķos.
"Hwasong-20" ir jaunākais papildinājums Kima pieaugošajam starpkontinentālo raķešu skaitam.
Ziemeļkoreja pēdējos gados ir izmēģinājusi dažādas starpkontinentālās ballistiskās raķetes, kas potenciāli varētu sasniegt ASV kontinentālo daļu.
Parādē debitēja masīvas raķetes "Hwasong-20", no kurām vismaz trīs tika izvietotas uz 11 asu auto.