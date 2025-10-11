Sprādziens ASV iznīcina militāro sprāgstvielu rūpnīcu; ir bojāgājušie, bet 19 pazuduši
ASV Tenesī štatā piektdien notika sprādziens militāro sprāgstvielu rūpnīcā, kurā gājuši bojā vairāki cilvēki, bet 19 pazuduši bez vēsts, paziņoja amatpersonas.
ASV mediju demonstrētos aerofotouzņēmumos bija redzamas gruzdošas atlūzas un izdegušas automašīnas rūpnīcā Hikmenas apgabalā.
"Šobrīd mēs varam apstiprināt, ka meklējam 19 cilvēkus," reportieriem sacīja Hamfrīsas apgabala šerifs Kriss Deiviss.
"Ir bojāgājušie. Es negribētu minēt viņu skaitu (..) pašlaik es varu jums pateikt, ka meklējam 19 cilvēkus," sacīja šerifs.
Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee.— Clash Report (@clashreport) October 10, 2025
The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing.
Several deaths and injuries have been confirmed.
AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru
Eksplozija notika uzņēmuma "Accurate Energetic Systems" rūpnīcā. Varas iestādes brīdināja sabiedrību netuvoties šim rajonam sekundāru eksploziju riska dēļ.
1980. gadā dibinātā sprāgstvielu ražošanas uzņēmuma "Accurate Energetic Systems" vietnē teikts, ka tas ražo "dažādus sprāgstvielu maisījumus un speciālsortimenta produktus" ASV Aizsardzības ministrijai un ASV rūpnieciskajiem tirgiem.
Starp tā ražotajiem produktiem ir sprāgstvielas demontāžai, kājnieku mīnas un sprāgstvielu granulas, kas tiek izmantotas militārajā un kosmosa rūpniecībā.