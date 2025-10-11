ASV draud piemērot sankcijas valstīm, kas atbalstīs kuģniecības oglekļa nodokli
ASV piektdien piedraudēja piemērot sankcijas un veikt citus soda pasākumus pret jebkuru valsti, kas balsos par oglekļa nodokli jūras transportam, kuru paredzēts ieviest ar ANO aģentūras starpniecību.
"Mēs stingri cīnīsimies, lai aizsargātu savas ekonomiskās intereses, uzliekot valstīm izmaksas, ja tās atbalstīs" "Net Zero Framework", teikts ASV valsts sekretāra Marko Rubio, enerģētikas un transporta ministru kopīgajā paziņojumā.
Londonā bāzētās Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) locekļi nākamnedēļ balsos par "Net Zero Framework" (NZF) nolīguma pieņemšanu, kura mērķis ir samazināt globālās oglekļa emisijas kuģniecības nozarē.
Tomēr Vašingtona šo priekšlikumu raksturoja kā "globāla oglekļa nodokļa uzlikšanu pasaulei".
Kopš atgriešanās pie varas janvārī ASV prezidents Donalds Tramps ir mainījis Vašingtonas kursu attiecībā uz klimata pārmaiņām, nosodot tās kā "krāpšanu" un veicinot fosilā kurināmā izmantošanu ar regulējumu atcelšanu.
Rubio, enerģētikas ministrs Kriss Raits un transporta ministrs Šons Dafijs norādīja, ka Trampa administrācija viennozīmīgi noraida NZF.
Viņi piedraudēja ar virkni soda pasākumu pret valstīm, kas nobalsos par šo sistēmu, tostarp ar vīzu ierobežojumiem, šajās valstīs reģistrētu kuģu ienākšanas bloķēšanu ASV ostās, komerciālu sankciju piemērošanu un sankciju apsvēršanu pret amatpersonām.
"Amerikas Savienotās Valstis veiks pasākumus, lai piemērotu šos tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret valstīm, kas sponsorē šo Eiropas vadīto globālo klimata noteikumu neokoloniālo eksportu," teikts paziņojumā.