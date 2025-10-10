"Mēs esam uz uzvaras sliekšņa." Nobela Miera prēmijas laureāte Mačado balvu velta Trampam
Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado piektdien veltīja savu Nobela Miera prēmiju Venecuēlas tautai un ASV prezidentam Donaldam Trampam par viņa atbalstu Venecuēlas demokrātisko spēku kustībai.
"Es veltu šo balvu cietošajai Venecuēlas tautai un prezidentam Trampam par viņa apņēmīgo atbalstu mūsu lietai," platformā "X" pauda Mačado.
"Mēs esam uz uzvaras sliekšņa, un šodien vairāk nekā jebkad agrāk mēs paļaujamies uz prezidentu Trampu, Savienoto Valstu tautu, Latīņamerikas tautām un pasaules demokrātiskajām valstīm kā mūsu galvenajiem sabiedrotajiem, lai sasniegtu brīvību un demokrātiju," uzsvēra opozīcijas līdere.
Mačado Venecuēlā no varasiestādēm slēpjas jau gadu kopš vēlēšanām, kuras, kā apgalvo varas oponenti, nozadzis autoritārais prezidents Nikolass Maduro.
Pirms Venecuēlas parlamenta vēlēšanām 2024. gadā Mačado bija opozīcijas prezidenta amata kandidāte, taču režīms viņas kandidatūru bloķēja.
Tad viņa atbalstīja maz zināmo bijušo diplomātu Edmundo Gonsalesu, kas kļuva par opozīcijas kandidātu.
Lielākā daļa starptautiskās sabiedrības uzskata Gonsalesu par likumīgo uzvarētāju.
Mačado atbalstījusi Trampa militārā spiediena kampaņu pret Maduro, arī lielu ASV jūras spēku izvietošanu netālu no Venecuēlas, kā "nepieciešamus pasākumus" ceļā uz demokrātisku pāreju Venecuēlā.
Platformā "X" Mačado ierakstu repostojusi arī Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita