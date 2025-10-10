ASV piešķir 350 miljonus dolāru Baltijas drošības iniciatīvai
ASV Senāts nobalsojis par aizsardzības budžeta plānu 925 miljardu dolāru (800 miljardu eiro) apmērā, no kuriem 350 miljoni dolāru paredzēti Baltijas drošības iniciatīvai.
2026. finanšu gada tēriņu plānu, kurā iekļautas arī "nelokāmas saistības" Latvijas, Lietuvas un Igaunijas drošībai, pieņēma ar 77 senatoru balsīm par un 20 pret. Senāta pieņemtā aizsardzības finansējuma plāna versija vēl ir jāsaskaņo ar Kongresa apakšnama pieņemto, lai tā stātos spēkā.
ASV Pārstāvju palāta septembra vidū apstiprināja grozījumu 2026. gada Nacionālās aizsardzības finansējuma likumā (NDAA), lai stiprinātu Baltijas drošības iniciatīvu.
Baltijas drošības iniciatīvas finansējums 2026. - 2028. gadā ik gadu sasniegs 350 miljonus dolāru. 2023. gadā iniciatīvai tika piešķirti 225 miljoni dolāru, 2024. gadā finansējums pieauga līdz 228 miljoniem dolāru un šogad sasniedza 231 miljonu dolāru.
Iniciatīva tika izveidota 2020. gadā nolūkā uzlabot Baltijas valstu neatkarīgās aizsardzības spējas un to savstarpējo savienojamību.
Martā ASV Senāta Ārlietu komiteja apstiprināja 12 komitejas locekļu ierosinājumu 2026. - 2028. gadā Baltijas valstu aizsardzībai piešķirt 350 miljonus dolāru gadā.
Senāts arī apstiprināja raķešu sistēmu HIMARS piegādi Baltijas valstīm.
Baltijas drošības iniciatīvas līdzekļi ir paredzēti arī Baltijas valstu militāro spēku modernizācijai un sadarbspējas uzlabošanai ar ASV un NATO spēkiem, kas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā Krievijas pieaugošo aktivitāti reģionā.