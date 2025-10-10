Tramps ierosina no NATO izslēgt vienu Eiropas valsti
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps ierosinājis izslēgt no NATO alianses vienu Eiropas valsti, ja tā nepalielinās savus tēriņus aizsardzībai.
"Mums bija viens atpalicējs [ieguldījumos valsts aizsardzībā] - Spānija. Jums ir jāsazinās ar viņiem un jānoskaidro, kādēļ viņi atpaliek," divpusējās tikšanās laika ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu Ovālajā kabinetā sacīja Tramps. "Viņiem klājas labi, pateicoties daudzām lietām, ko mēs esam paveikuši. Viņiem nav attaisnojuma neieguldīt aizsardzībā. Atklāti sakot, varbūt vajadzētu viņus izslēgt no NATO?!" rotaļīgi piebilda Baltā nama saimnieks.
NATO sabiedrotie jūnija samitā vienojās izpildīt Trampa prasību - ieguldīt 5 procentus no IKP aizsardzības izdevumiem, no kuriem 3,5 procenti būtu paredzēti militārajiem izdevumiem un 1,5 procenti — plašākiem, ar drošību saistītiem izdevumiem. Spānija bija vienīgā valsts, kas atteicās šo prasību ievērot.
Tramps tikšanās laikā uzslavēja Somiju par tās militāro izdevumu palielināšanu, kas lielā mērā bija atbilde uz Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. "Jūs bijāt lieliski. Spānija gan nav tāda bijusi. Es domāju, ka jums, vajadzētu ar Spāniju parunāt,” piebilda Tramps.