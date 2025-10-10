Tramps apgalvo, ka būtu varējis apturēt 11. septembra teroraktus, taču neviens neklausījās viņa brīdinājumos
Donalds Tramps atkārtoja savu nepatieso apgalvojumu, ka viņš brīdināja par Osamu bin Ladenu gadu pirms 11. septembra teroraktiem, un sacīja, ka viņam pienākas "atzīšana" par mēģinājumu apturēt teroristu uzbrukumu.
Donalds Tramps vēlreiz uzstāja, ka viņš paredzēja 11. novembra teroraktu un būtu varējis apturēt noziegumu, ja kāds būtu ņēmis vērā viņa brīdinājumus.
"Lūdzu, atcerieties, ka es rakstīju par Osamu bin Ladenu tieši pirms gada, gadu pirms viņš uzspridzināja Pasaules tirdzniecības centru," Tramps paziņoja runā simtiem jūras kara flotes darbinieku, kas svētdien pulcējās Jūras kara bāzē Norfolkas ostā, lai svinētu Jūras kara flotes 250. gadadienu.
"Es teicu: "Jums jāuzmanās no Osamas bin Ladena." Un viltus ziņas nekad man neļautu izteikt šo apgalvojumu, ja tas nebūtu patiesība. Bet es to teicu gadu iepriekš Pīteram Hegsetam, es to teicu gadu iepriekš, grāmatā, ko es rakstīju - kāds tur bija nosaukums, es jums nevaru pateikt, bet varu teikt, ka tur ir lappuse, kas veltīta tam, ka es redzēju kādu, vārdā Osama bin Ladens, un man tas nepatika, un "Jums par viņu jāparūpējas,'" uzstāja Tramps.
"Viņi to nedarīja," viņš turpināja. "Gadu vēlāk viņš uzspridzināja Pasaules tirdzniecības centru. Tāpēc man jāņem mazliet nopelnu, jo neviens cits man to nedos. Jūs zināt veco stāstu - viņi nedod jums atzinību, vienkārši paņemiet to paši," viņš paziņoja, vēsta "The Mirror US".
Tomēr Tramps patiesībā neparedzēja uzbrukumu, pretēji viņa apgalvojumiem. 2000. gada sākumā, vairāk nekā 18 mēnešus pirms 2001. gada 11. septembra teroraktiem, viņš uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu "Amerika, ko mēs esam pelnījuši", kurā bin Ladens tika pieminēts tikai īsi.
Šī publikācija arī parādījās ievērojami agrāk, nekā viņš ir norādījis - tā netika izdota tieši pirms uzbrukuma. Tomēr tajā bin Ladens tika identificēts kā drauds Amerikas nacionālajai drošībai.