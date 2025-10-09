Kristīne Valdusa vadīs Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu
Par Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) valdes priekšsēdētāju iecelta Kristīne Valdusa, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā (VM). Valdusa šim amatam izvēlēta atklātā konkursā. Amatā viņa stāsies 10. oktobrī.
VM norāda, ka Valdusa ir vadītāja ar pieredzi ražošanas, plānošanas un kvalitātes nodrošināšanas procesos, kā arī pārmaiņu vadības jomā. Pēdējo gadu laikā viņa strādājusi vairākos uzņēmumos SIA "Aptiekas produkcija", AS "Sentor Farm aptiekas", SIA "Latvijas aptieka" gan vadības līmenī, gan vadījusi nodaļas. Viņas darba pienākumi bija saistīti ar cilvēkresursiem un uzņēmuma stratēģisko plānošanu un mērķu sasniegšanu.
Valdusa ir arī lektore Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, kur lasa studiju kursu "Praktiskā farmācija un farmācijas likumdošana". Viņa piedalījusies arī augstskolu un citu medicīnas izglītības iestāžu valsts eksāmenu komisijās, vērtējot studentu zināšanas un profesionālās iemaņas, informē VM.
Valdusai ir sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē un veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā, abi iegūti Latvijas Universitātē.
Konkursā uz TOS valdes priekšsēdētāja amatu ar pārmaiņu vadības un attīstības kompetenci tika izskatīti astoņi pieteikumi. Konkurss norisinājās trīs kārtās.
TOS ir specializēta ārstniecības iestāde, kas sniedz ārstniecības pakalpojumu primāru un sekundāru palīdzību skeleta traumu gadījumos, komplicētu traumu seku novēršanā, veic ortopēdiskas un rekonstruktīvas operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos. Slimnīcas darbības virzieni ir specifiskā ķirurģija - traumatoloģija, ortopēdija, endoprotezēšana, artroskopiskā ķirurģija, mikroķirurģija, mugurkaula ķirurģija, onkoloģiskā ķirurģija, septiskā ķirurģija, plaukstas ķirurģija, radioloģiskā un cita veida diagnostika, ambulatorā aprūpe un konsultācijas, rehabilitācija, apmācība un pētnieciskā darbība.