Zelenskis izdomājis viltīgu veidu, kā tuvākajā laikā atriebties Krievijai
Ja Ukrainā sāksies elektroenerģijas atslēgumi Krievijas triecienu rezultātā pret Ukrainas enerģētisko infrastruktūru, tad "blackout" jeb tulkojumā no angļu valodas aptumšošana būs arī Krievijas pilsētās Belgorodā un Kurskā.
Šādu paziņojumu žurnālistiem izteica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ziņo "Dialog.UA".
Pēc Zelenska teiktā, pēdējā mēneša laikā Krievijas okupācijas armija veikusi 1550 triecienus pa Čerņihivas, Sumu un Poltavas apgabaliem.
Krievijas okupanti uzbrūk enerģētikas objektiem un dzelzceļa infrastruktūrai Ukrainas ziemeļos un Poltavas apgabalā, lai radītu psiholoģisku spiedienu uz ukraiņiem.
Ukrainas līderis norādīja, ka bieži uzbrukumi Ukrainai tiek veikti no Krievijas Belgorodas apgabala, tāpēc būtu taisnīgi, ja arī Belgorodas iedzīvotāji uzzinātu, kas ir "blackout".
Ukrainas sagatavošanās 2025.-2026. gada ziemai
Saskaņā ar "Bloomberg" datiem, Krievijas okupantu uzbrukumi izsita no ierindas vairāk nekā pusi no Ukrainas dabasgāzes ieguves jaudām.
Šajā sakarā, gatavojoties 2025.-2026. gada ziemas sezonai, Kijivai nāksies tērēt papildus 1,9 miljardus eiro, lai iegādātos importēto kurināmo.
Premjerministre Jūlija Sviridenko paziņoja, ka Ukrainas Ministru kabinets ir pieņēmis "Ziemas pārdzīvošanas plānu", lai novērstu iespējamo aptumšošanu.
Plānā paredzēts:
- stiprināt enerģētiskās infrastruktūras aizsardzību,
- izveidot iekārtu un materiālu rezerves,
- izstrādāt ārkārtas rīcības plānu, ja energoobjekti tiek bojāti,
- katrā apgabalā tiks izveidota krīzes vadības štābs, lai novērstu ārkārtas elektroenerģijas atslēgumus.
Ukrainas Enerģētikas ministrija aktīvi gatavo energosistēmu ziemai - tiek veikti nepieciešamie darbi objektos, uzkrātas iekārtas un stiprināta infrastruktūras aizsardzība.