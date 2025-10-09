Par 25 procentiem tiks samazināti ANO miera spēki
Saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) palīdzības samazināšanu, Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) saskārusies ar finansējuma trūkuma un būs spiesta samazināt savus miera uzturēšanas spēkus visā pasaulē par 25 procentiem.
Iepriekš bija gaidāms, ka ASV nodrošinās 1,3 miljardus ASV dolāru no 5,4 miljardu dolāru budžeta miera uzturēšanas operācijām 2025.-2026.gadā. Tomēr ASV tagad ir informējušas ANO, ka samaksās apmēram divreiz mazāk - 682 miljonus dolāru. Šī summa ietver 85 miljonus dolāru, kas paredzēti jaunai starptautiskai bandu apkarošanas misijai Haiti un nebija ietverti sākotnējā budžetā. Gaidāms, ka Ķīna piešķirs 1,2 miljardus dolāru ANO miera uzturēšanas budžetam.
Donalds Tramps kopš atgriešanās ASV prezidenta amatā ir ievērojami samazinājis ASV ārējo palīdzību. "Mēs zinām, ka tam būs sekas pamieru novērošanas, civiliedzīvotāju aizsardzības, sadarbības ar humānās palīdzības sniedzējiem, vai citu miera uzturēšanas darbību ziņā," sacīja amatpersona.
Aptuveni 13 līdz 14 tūkstoši militārpersonu un policistu ar viņu aprīkojumu tiks repatriēti, sacīja kāda anonīma ANO amatpersona, atzīstot, ka samazinājums ietekmēs arī "lielu skaitu civilā personāla darbinieku misijās". Karavīru skaita samazināšana par 25% tiks veikta 11 miera uzturēšanas misijās. ANO miera uzturētāji ir dislocēti Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos, Libānas dienvidos, Centrālāfrikas Republikā, Dienvidsudānā, Rietumsahārā un citur.