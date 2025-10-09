Jaunais likums ļauj Eiropas Savienībai atcelt bezvīzu režīmu
Eiropas Parlaments ir apstiprinājis grozījumus likumā, kas ļaus Eiropas Savienībai (ES) ātrāk un plašāku iemeslu dēļ nekā iepriekš apturēt bezvīzu režīmu ar valstīm, kas rada drošības apdraudējumu.
Tagad Eiropas Savienība varēs atcelt bezvīzu režīmu valstīm, kas rada hibrīda draudus vai piešķir tā dēvētās "zelta pases" investoriem. Tāpat bezvīzu režīmu varēs atcelt valstīm, kuru pilsoņi pārkāpj cilvēktiesības vai kuras ignorē starptautisko tiesu nolēmumus.
Piemēram, bezvīzu režīmu varēs apturēt iekšējās drošības apsvērumu dēļ - ja būtiski pieaug smago noziegumu skaits, ko pastrādājuši attiecīgās valsts pilsoņi, strauji palielinās nelegālo uzturēšanās gadījumu skaits ES vai tiek konstatēti nepamatoti patvēruma pieprasījumi. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem bezvīzu režīmu varēs atcelt arī šādu iemeslu dēļ:
- hibrīduzbrukumi,
- "zelta pasu" shēmas, kas apdraud ES drošību,
- neatbilstība ES kopējai vīzu politikai,
- ANO Statūtu, starptautisko humanitāro tiesību vai starptautisko tiesu lēmumu pārkāpumi.
Tādējādi bezvīzu režīma apturēšanas kritēriji tagad pilnībā atbildīs to piešķiršanas nosacījumiem, vēsta "Postimees.ee".
Jaunais likums paredz arī iespēju apturēt bezvīzu režīmu atsevišķiem valsts amatpersonām, kuras atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Šis solis paredzēts, lai iedzīvotāju un valdību uzmanība tiktu vairāk pievērsta bezvīzu režīma nosacījumu ievērošanai, vēsta "Postimees.ee".
Procedūru sāk Eiropas Komisija, pamatojoties uz dalībvalsts priekšlikumu vai pēc savas iniciatīvas, ņemot vērā informāciju no ES institūcijām. Vispirms bezvīzu režīms tiek pagaidām apturēts, lai izpētītu un izvērtētu situāciju. Ja problēma netiek novērsta, valsts var zaudēt bezvīzu režīmu pastāvīgi.
Līdz šim ES bezvīzu režīmu ir atņēmusi tikai vienai valstij - Vanuatu. Šobrīd 61 valsts pilsoņi var ieceļot ES bez vīzas līdz 90 dienām. Šīs tiesības var atsaukt tikai īpašos gadījumos - piemēram, drošības apsvērumu dēļ vai ja valsts nesadarbojas savu nelikumīgi ES esošo pilsoņu atpakaļuzņemšanā.
Par grozījumiem nobalsoja 518 deputāti "par", 96 "pret", bet 24 atturējās. Tagad tos vēl jāapstiprina ES Padomei. Likuma teksts tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc 20 dienām.