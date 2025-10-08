Dramatiska glābšanas operācija Everestā: 900 cilvēku izvesti no sniega vētras
Apmēram 900 alpīnistu un viņu pavadoņu, kas nedēļas nogali bija spiesti pavadīt Everesta Ķīnas pusē sniega vētras dēļ, ir nokļuvuši drošībā, otrdienas vakarā ziņoja Ķīnas valsts mediji.
Sestdienas vakarā šo rajonu piemeklēja spēcīga sniega vētra, bloķējot piekļuvi vietai, kur kalnā kāpēji uzturējās teltīs vairāk nekā 4900 metru augstumā.
Sniega vētra iesprostoja pavisam 580 alpīnistus un vairāk nekā 300 viņu pavadoņus. Apmēram 350 alpīnisti spēja nokāpt no kalna līdz pirmdienas pusdienlaikam, bet pārējie ieradās drošībā līdz otrdienai, ziņoja valsts mediji, atsaucoties uz vietējo valdību.
Daži alpīnisti cieta no hipotermijas, un apmēram 10 no viņiem uz tikšanās vietu eskortēja pavadošās komandas ar pārtiku, medikamentiem, kurināmā un skābekļa krājumiem.
Gleznainais Everesta rajons ir uz laiku slēgts. Vētra to piemeklēja nedēļu ilgu valsts svētku laikā, kuri beidzas trešdien.
Nepālā nedēļas nogalē vētras laikā gāja bojā kāds Dienvidkorejas alpīnists netālu no 6476 metrus augstā Meras kalna virsotnes. Šis kalns atrodas Himalajos uz dienvidiem no Everesta.