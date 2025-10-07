Slovākija piešķir Ukrainai pirmo palīdzības paketi kopš Roberta Fico nākšanas pie varas
Slovākija piešķīrusi Ukrainai pirmo militārās palīdzības paketi kopš Roberta Fico atgriešanās premjerministra amatā 2023. gada oktobrī, pirmdien savā "Telegram" kanālā paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Deniss Šmihaļs.
Saskaņā ar Ukrainas un Slovākijas Aizsardzības ministriju vienošanos Ukraina no Slovākijas bez maksas saņems dažādu "neletālu aprīkojumu". Tiks piegādāti pieci atmīnēšanas spēkrati "Bozena", inženiertehniskā un celtniecības tehnika, kā arī medicīniskās evakuācijas aprīkojums, atklāja Šmihaļs.
Viņš norādīja, ka Slovākija jau ir sākusi darbu pie jaunas, piecpadsmitās atbalsta paketes Ukrainai. Ministrs piebilda, ka puses apsprieda arī Ukrainas un Slovākijas uzņēmumu sadarbības perspektīvas.
Komentējot līguma parakstīšanu, Slovākijas vicepremjers un aizsardzības ministrs Roberts Kaliņāks norādīja, ka viņš, atrodoties Kijivā, plāno ar Šmihaļu apspriest abu valstu "jau tā diezgan plašās sadarbības paplašināšanu aizsardzības jomā".
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī līdz Fico atgriešanās Slovākijas premjerministra amatā 2023.gada oktobrī Slovākija nodrošināja Ukrainai 13 militārās palīdzības paketes par kopējo summu 671 miljonu eiro.
Fico izveidotā valdība 2023. gada novembrī atcēla plānoto 14. paketi par 40 miljoniem eiro. Tajā cita starpā bija iekļautas 140 raķetes "Kub" pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Palīdzības pārtraukšana Ukrainai bija viens no Fico priekšvēlēšanu solījumiem.