Everests piesaista aizvien vairāk ceļotāju, nereti radot dramatiskas situācijas
Pasaulē
Šodien 18:59
Pie Everesta Tibetas pusē sniegavētras dēļ iestrēdzis gandrīz tūkstotis ceļotāju
Pie pasaules augstākā kalna Everesta radusies ekstremāla situācija, kad sniegavētras dēļ gandrīz 1000 tūristu ir izolēti no ārpasaules. Svētdien tika veikti glābšanas darbi, lai nodrošinātu piekļuvi nometnēm Tibetas austrumu nogāzē pie Everesta un atbrīvotu ceļus, vēsta “Reuters”, atsaucoties uz Ķīnas plašsaziņas līdzekļiem.
Simtiem vietējo iedzīvotāju un glābšanas komandas ir nosūtītas sniega notīrīšanai, kas daudzus cilvēkus ir iesprostojusi vairāk nekā 4 900 metru augstumā virs jūras līmeņa, vēsta “Jimu News”. Daļa kalnā bijušo tūristu jau ir nogādāti lejā.
Sniegputenis sākās piektdienas vakarā un turpinājās visu sestdienu, liecina paziņojumi vietējā Tingri apgabala tūrisma uzņēmuma oficiālajā "WeChat" kontā. Uzņēmums paziņoja, ka no sestdienas vakara ir apturēta biļešu tirdzniecība un iekļūšana Everesta skatu zonā.
Vietne "tibettravel.org" norāda, ka Everesta bāzes nometni apmēram 5220 metru augstumā katru gadu apmeklē vairāk nekā 100 000 cilvēku. Lielākā daļa tūristu uz Everestu dodas no Nepālas puses.