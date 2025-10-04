Barselonā iespaidīgs skaits cilvēku protestē pret karu Gazas joslā
Desmitiem tūkstoši cilvēku sestdien pulcējās Barselonā, lai protestētu pret Izraēlas karu Gazas joslā, un līdzīgas protesta akcijas vēlāk sestdien plānotas arī citviet Spānijā, Itālijā un Portugālē.
Barselonas pašvaldība lēš, ka sestdien protesta akcijā piedalās 70 000 cilvēku.
Protesti Spānijas otrā lielākajā pilsētā, kā arī Madridē tika izsludināti jau pirms vairākām nedēļām, savukārt aicinājumi rīkot demonstrācijas Romā un Lisabonā sekoja plaši izplatītajam sašutumam pēc tam, kad Izraēla pārtvēra humānās palīdzības flotili, kas bija devusies ceļā no Barselonas, mēģinot pārvarēt palestīniešu teritorijas blokādi.
Starp 450 aktīvistiem, kurus Izraēla šonedēļ izsēdināja no flotiles laivām, ir vairāk nekā 40 Spānijas pilsoņu, arī bijušais Barselonas mērs.
Itālijā jau piektdien vairāk nekā divi miljoni cilvēku visā valstī piedalījās vienas dienas ģenerālstreikā, lai atbalstītu Gazas joslas iedzīvotājus.
Spānijā pēdējās nedēļās ir palielinājies atbalsts palestīniešiem, kamēr tās kreisi noskaņotā valdība pastiprina diplomātiskos centienus pret Benjamina Netanjahu galēji labējo valdību. Protesti pret Izraēlai piederošas riteņbraukšanas komandas klātbūtni pagājušajā mēnesī vairākkārt pārtrauca sacensības "Vuelta a Espana", savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sančess nosauca postījumus Gazas joslā par genocīdu un pieprasīja aizliegt visām Izraēlas komandām piedalīties starptautiskos sporta pasākumos.
Aicinājumi protestēt Dienvideiropā izskanēja pēc tam, kad Gazas joslā valdošais palestīniešu kaujinieku grupējums "Hamas" paziņoja, ka ir pieņēmis dažus elementus ASV prezidenta Donalda Trampa izklāstītajā plānā, lai izbeigtu divus gadus ilgušo karu, kura rezultātā Gazas joslas lielākajā pilsētā ir iestājies bads un Izraēlai tiek vainota genocīdā.
Jau vēstīts, ka pirmdien pēc Trampa un Izraēlas premjerministra Netanjahu tikšanās Baltajā namā tika publiskots Trampa virzītais 20 punktu plāns, kas paredz tūlītēju pamieru Gazas joslā, "Hamas" gūstā esošo ķīlnieku atbrīvošanu, "Hamas" atbruņošanos un Izraēlas spēku atkāpšanos. Plāns arī paredz "pagaidu starptautisku stabilizācijas spēku" izvietošanu un pārejas iestādes izveidi, ko vadītu Tramps.
Pēc Izraēlas spēku pakāpeniskas atkāpšanās Gazas joslā atkal ieplūstu palīdzība un investīcijas un palestīnieši netiktu spiesti atstāt šo teritoriju, bet gan mudināti palikt un veidot labāku Gazas joslu, teikts Trampa plānā.
Izraēla uzsāka militāro operāciju Gazas joslā, reaģējot uz palestīniešu teroristiskās organizācijas "Hamas" sarīkoto slaktiņu Izraēlā 2023.gada 7.oktobrī, kura laikā tika noslepkavoti 1219 cilvēki, pamatā civiliedzīvotāji. "Hamās" arī sagrāba ap 240 ķīlniekiem. Izraēlas varasiestādes uzskata, ka no 48 ķīlniekiem, kas joprojām atrodas "Hamas" gūstā Gazas joslā, 20 cilvēki joprojām ir dzīvi, bet pārējie jau ir miruši.