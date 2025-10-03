Krievijas karš iznīcina Ukrainas kultūras mantojumu: bojāti 1599 objekti un 2415 iestādes
Ukrainā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma ir sagrauti vai sabojāti 1599 kultūras mantojuma objekti un 2415 kultūras infrastruktūras iestādes, informēja Kultūras un stratēģisko komunikāciju ministrija, minot datus uz 25.septembri.
No šiem kultūras mantojuma objektiem 149 ir valstiski nozīmīgi, 1300 ir vietējās nozīmes objekti, un 150 ir jaunidentificēti kultūras pieminekļi.
Postījumi ir reģistrēti 18 apgabalos un Kijivas pilsētā. Vislielākie zaudējumi ir Harkivas apgabalā (341 sagrauts vai sabojāts kultūras mantojuma objekts), Hersonas apgabalā (293), Odesas apgabalā (182), Doneckas apgabalā (173), Kijivas pilsētā un apgabalā (154).
No 2415 sagrautajām vai sabojātajām kultūras infrastruktūras iestādēm 491 ir pilnīgi sagrauta. Vissmagākie postījumi ir reģistrēti Doneckas, Harkivas, Hersonas, Kijivas, Sumu un Mikolajivas apgabalos.
Starp šīm iestādēm ir 1175 kultūras centri un klubi, 848 bibliotēkas, 184 mākslas izglītības iestādes, 133 muzeji un galerijas, 50 teātri, kinoteātri un filharmonijas, deviņi dabas rezervāti, 11 parki un zooloģiskie dārzi, četri cirki, un filmēšanas studija Kijivā.
Postījumi ir dokumentēti pavisam 326 Ukrainas pašvaldībās. Šai ziņā vissmagāk skarts Doneckas apgabals (46 pašvaldības), Sumu apgabals (37), Harkivas apgabals (33), Čerņihivas apgabals (31), Zaporižjas apgabals (28), Mikolajivas apgabals (23), Dņipropetrovskas apgabals (22), Kijivas apgabals (21) un Luhanskas apgabals (12 pašvaldības).
Ministrija atgādināja, ka gandrīz visu Luhanskas apgabalu un ievērojamu daļu no Zaporižjas, Doneckas un Hersonas apgabaliem ir okupējusi Krievija, tāpēc nav iespējams precīzi novērtēt visus šo apgabalu kultūras iestādēm nodarītos postījumus.