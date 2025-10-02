Grenlande vēlas ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību
Ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trampa teritoriālās ambīcijas, Grenlande vēlas veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību (ES), paziņojis Grenlandes premjerministrs Jenss Frederiks Nīlsens.
"Grenlandē mēs vēlamies stiprāku un ciešāku sadarbību ar ES. Mums ir daudz ko piedāvāt, un tas dod mums lielas attīstības iespējas," Eiropas Politiskās kopienas sanāksmē Kopenhāgenā paziņoja Nīlsens.
Eiropas Politiskās kopienas sanāksmē Grenlande bija pārstāvēta pirmo reizi.
Nīlsens pavēstīja, ka Grenlande vēlas paplašināt sadarbību abu pušu interesēs. Arī Eiropas Kopienas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena pēc tikšanās ar Nīlsenu pauda pozitīvu attieksmi pret abu pušu tuvināšanos. Viņa izteicās, ka Eiropa un Grenlande vienmēr būs uzticamas partneres.
Leiena platformā "X" arī norādīja, ka ES vēlas dubultot finansiālo atbalstu Grenlandei. EK plāno nākamajā daudzgadu budžetā atvēlēt Grenlandei vairāk nekā 500 miljonus eiro.
Tramps kopš atgriešanās Baltajā namā ir vairākkārt uzsvēris, ka vēlas Grenlandes nonākšanu ASV sastāvā, un ir atteicies izslēgt spēka pielietošanu, lai sasniegtu savu mērķi. Lai gan pēdējā laikā šis jautājums ir pierimis, Trampa nostāja nav mainījusies.
Grenlande pieder Dānijai, taču baida plašu autonoma.
Nīlsens samitā Kopenhāgenā neizslēdza iespēju, ka Grenlande ar zināmiem nosacījumiem varētu būt atvērta cieņpilnai sadarbībai ar ASV. Viņš uzsvēra, ka viena sadarbība neizslēdz otru. Vissvarīgākais ir, lai tās nes pēc iespējas lielāku labumu Grenlandes tautai, viņš piebilda.