Ungārija noslēgusi līgumu ar Francijas uzņēmumu par gāzes piegādi
Ungārija uz desmit gadiem noslēgusi līgumu ar Francijas enerģētikas uzņēmumu "Engie" par dabasgāzes piegādi, ceturtdien paziņojusi Budapešta.
Līgums starp "Engie" un Ungārijas valsts elektroenerģijas uzņēmumu MVM paredz, ka Francijas uzņēmums no 2028. gada līdz 2038. gadam ik gadu piegādās Ungārijai 400 miljonus kubikmetru sašķidrinātās dabasgāzes. Kopumā tiks piegādāti četri miljardi kubikmetru, paziņoja Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto.
Ungārija 2023. gadā patērēja aptuveni 8,5 miljardus kubikmetru dabasgāzes.
Sijārto paziņoja, ka "Engie" un MVM līgums ir nozīmīgs solis Ungārijas enerģētiskās drošības stiprināšanā.
Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna valdība joprojām uztur labas attiecības ar Kremli un vairākkārt mēģinājusi novērst Eiropas Savienības (ES) sankciju piemērošanu Krievijai. Tajā pašā laikā pati Ungārija saņem no Eiropas Savienības vairāk naudas subsīdiju veidā, nekā iemaksā ES budžetā. Vienlaikus Ungārija gandrīz visu patērēto naftu un gāzi iepērk no Krievijas, tādējādi faktiski finansējot Maskavas kara mašīnu.
Ungārijai ir noslēgts līgums uz 15 gadiem ar Krievijas uzņēmumu "Gazprom" par 4,5 miljardu kubikmetru gāzes piegādi gadā līdz 2036.gadam, un pēdējos gados šī vienošanās nostiprināta vēl ar papildu piegādes līgumiem.