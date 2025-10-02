Urzula fon der Leiena: ES gatavo 19. sankciju paketi pret Krieviju. Ierobežojumi būs krietni stingrāki
Eiropas Savienība (ES) pārskata savu sankciju stratēģiju pret Krieviju - tā gatavojas nevis pakāpeniski palielināt spiedienu, bet gan ieviest krietni stingrākus ierobežojumus, pēc ES līderu neoficiālā samita Kopenhāgenā pavēstīja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
"Tagad ir pienācis laiks vēl vairāk palielināt spiedienu uz Krieviju. Mēs vairs nepiedāvājam pakāpeniskas sankcijas, bet gan daudz stingrākus pasākumus - enerģētikas, finanšu pakalpojumu un tirdzniecības jomā. Un tas viss jau ir iekļauts 19. sankciju paketē, kas pašlaik tiek apspriesta," pauda EK prezidente.
Jaunā pakete ir saskaņota ar ASV un tiks pieņemta tuvākajā laikā.
Galveno pasākumu vidū ir Krievijas naftas cenu griestu pazemināšana, maksājumu sistēmas "Mir" ierobežojumi, vairāku rūdu, metālu, ķīmisko vielu un sāļu eksporta aizliegums, sankcijas pret 45 Krievijas un ārvalstu uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Krievijas militāro sektoru.
Turklāt ES plāno līdz 2027. gadam atteikties no Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes un piemērot sekundārās sankcijas pret trešajām valstīm, kas palīdz Kremlim apiet ierobežojumus.