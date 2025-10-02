ASV prezidents apsola drošības garantijas Katarai
ASV prezidents Donalds Tramps ir parakstījis izpildrīkojumu, kurā pausts solījums aizsargāt ASV sabiedroto Kataru pret uzbrukumiem, trešdien paziņoja Baltā nama administrācija.
Tas noticis pēc Izraēlas 9. septembrī veiktā trieciena grupējuma "Hamas" amatpersonām Kataras galvaspilsētā Dohā. Šis trieciens sadusmoja Vašingtonu un pamudināja Trampu izdarīt spiedienu uz Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu, lai viņš piekristu Gazas miera plānam un personīgi atvainotos Katarai.
"ASC uzskatīs jebkuru bruņotu uzbrukumu Kataras valsts teritorijai, suverenitātei vai kritiskajai infrastruktūrai par draudu ASV mieram un drošībai," teikts izpildrīkojumā.
"Šāda uzbrukuma gadījumā ASV veiks visus likumīgos un piemērotos pasākumus - tostarp diplomātiskos, ekonomiskos un, ja nepieciešams, militāros - lai aizsargātu ASV un Kataras valsts intereses."
Rīkojums tika parakstīts jau pirmdien, kad Tramps pavēstīja par savu 20 punktu Gazas miera plānu, bet parādījās Baltā nama vietnē tikai trešdien.
Kataras Ārlietu ministrija paziņoja, ka valsts "apsveic ASV prezidenta izpildrīkojuma parakstīšanu, kurā uzbrukumi tās teritorijai atzīti par draudu amerikāņu mieram un drošībai".
Rikojums ir neparasts tai ziņā, ka tas praktiski sola aizsargāt vienu ASV sabiedroto pret otru.