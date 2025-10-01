Zinātnieki brīdina: bez tūlītējas rīcības izzudīs lielākā daļa Šveices ledāju
Šveices ledāji, kas īpaši jūtīgi reaģē uz klimata pārmaiņām, kopš 2015. gada ir zaudējuši 24% no sava apjoma, brīdina Šveices ledāju monitoringa organizācija "Glamos".
Organizācijas jaunākajā ziņojumā norādīts, ka no 2015. līdz 2025. gadam ledāji zaudēja 24 % no sava tilpuma, kamēr laikposmā no 1990. līdz 2000. gadam – tikai 10 %. Ledāju izzušana ir ilgstošs process, kas Alpos notiek jau vairāk nekā simts gadu, tomēr pēdējās desmitgadēs tas būtiski paātrinājies. Kā norāda pētnieki, šo procesu veicina cilvēces izraisītā klimata sasilšana, īpaši fosilā kurināmā dedzināšana.
"Mēs nevaram novērst ledāju kušanu, tomēr mēs varam to palēninān ar globālu, koordinētu rīcību," uzsver "Glamos" vadītājs Matias Huss. "Ja oglekļa dioksīda emisijas 30 gadu laikā tiks samazinātas līdz nullei... mēs varētu izglābt aptuveni trešdaļu Šveices ledāju," viņš norādīja.
Ledāju kušana ne vien samazina ūdens pieejamību kalnos un lejtecēs, bet arī padara kalnu nogāzes nestabilas. "Glamos" uzsver, ka šī nestabilitāte jau šogad izraisījatraģēdiju, kad maijā ledāja nogruvums līdz ar zemi nolīdzināja Blatenas ciemu.