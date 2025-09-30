Eiropas Komisija otrdien apstiprināja Itālijas modes nama "Prada" ieceri par 1,25 miljardiem eiro iegādāties konkurentu "Versace".
Eiropas Komisija apstiprina "Prada" ieceri iegādāties konkurentu "Versace"
Eiropas Komisija (EK) otrdien apstiprināja Itālijas modes nama "Prada" ieceri par 1,25 miljardiem eiro iegādāties konkurentu "Versace".
EK norāda, ka šis darījums nerada nekādas bažas attiecībā uz konkurenci. Šo darījumu paredzēts pabeig šī gada otrajā pusgadā.
"Prada" vienošanos ar ASV uzņēmumu "Capri Holdings" par "Versace" iegādi panāca šī gada sākumā.
2018. gadā "Capri Holdings" nopirka "Versace" par 1,83 miljardiem eiro. Līdz tam 80% "Versace" akciju piederēja Versaču ģimenei un 20% - ASV investīciju fondam "BlackRock".
Samazinoties pārdošanas apjomiem, "Capri Holdings" izlika "Versace" pārdošanā un februāra beigās sāka sarunas ar "Prada".