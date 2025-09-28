Spridzināšanas draudu dēļ evakuēta Moldovas vēstniecība Briselē
Svētdien, 28. septembrī, pēc saņemtas ziņas par iespējamu spridzekli ēkā tika evakuēta Moldovas vēstniecība Briselē. Vēstniecība šajā nedēļas nogalē kalpoja kā diasporas iecirknis Moldovas parlamenta vēlēšanām, kas tiek uzskatītas par vienām no nozīmīgākajām valsts vēsturē.
Pēc paziņojuma saņemšanas policija veica pārbaudes, kurās nekādi draudi netika konstatēti, un Moldovas pilsoņiem tika atļauts atsākt balsošanu. “Tās ir tās pašas taktikas, par kurām esam brīdinājuši jau iepriekš — agresors mēģina iebiedēt vēlētājus un apspiest balsis," pēc notikušā ziņoja kāda amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.
Moldovas valdība, kuru vada prezidente Maija Sandu, jau iepriekš ziņoja, ka šajās vēlēšanas “iespējami traucējumi, līdzīgi tiem, kas pieredzēti iepriekšējās vēlēšanās — piemēram, viltus spridzināšanas draudi diasporas iecirkņos Eiropas pilsētās vai inscenētas protesta akcijas ārzemēs". Moldovas Ārlietu ministrija paziņoja, ka spridzināšanas draudi tika saņemti vēl vairākos vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs, tomēr tie vēlēšanas esot apturējuši ne ilgāk kā par divām stundām.
Nevalstiskā organizācija "Promo-Lex", kas seko līdzi vēlēšanu norisei, ziņoja par 254 apstiprinātiem incidentiem Moldovas parlamenta vēlēšanās, sākot ar nepiederošām personām vēlēšanu iecirkņos un beidzot ar cilvēkiem, kas fotografēja vai filmēja savus vēlēšanu biļetenus.
Neskatoties uz novērotajiem incidentiem, Moldovas vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 37,5% balstiesīgo, kas nozīmē, ka vēlēšanas pasludinātas par notikušām. Lai vēlēšanas atzītu par notikušām, bija jānobalso vismaz 33,33% vēlētāju. Ļoti aktīvi balsoja ārvalstīs dzīvojošie Moldovas pilsoņi - ārpus Moldovas nobalstoja vismaz 161 000 vēlētāju.