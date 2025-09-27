“Schiphol” lidosta.
Drons gandrīz ietriecas pasažieru lidmašīnā, kas centās nosēsties Nīderlandes lidostā
Pasažieru lidmašīnā gandrīz ietriecās drons, kad tā jau gatavojās nosēsties “Schiphol” lidostā, ziņo “AIR Live”.
Atgadījums notika šodien ap plkst. 12.10 (pēc vietējā laika), ziņoja piloti. Drons bija aptuveni 50 metru attālumā no “Transavia” reisa. Nolaišanās brīdī lidmašīna ir visvairāk ievainojama, jo tajā laikā ir grūti manevrēt. Šāds incidents varēja radīt nopietnas sekas gan pasažieriem, gan apkalpei.
Pēc šīs bīstamās situācijas “Schiphol” lidostas vadība bija spiesta slēgt “Polderbaan” skrejceļu (18R/36L) uz 45 minūtēm. Policija veica izmeklēšanu, taču drons netika atrasts. Skrejceļš tika atkal atvērts plkst. 13.00.