Latvija ANO atgādina: PSRS līderi par noziegumiem nekad netika tiesāti
Krievijai jāatbild par pastrādātajiem kara noziegumiem, mēģinājumiem graut Ukrainas valstiskumu un identitāti, iznīcināt kultūru, kā arī Ukrainas bērnu deportācijām, ANO Ģenerālās asamblejas 80. sesijā, uzrunājot draugu grupas "Par atbildību par agresiju pret Ukrainu" sanāksmes dalībniekus, pauda Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Valsts kancelejā (VK) informēja, ka Braže asamblejā arī uzsvēra nepieciešamību nodrošināt taisnīgumu un Krievijas saukšanu pie atbildības.
Kancelejā skaidro, ka sanāksmes fokusā bija taisnīguma atjaunošana Ukrainai, kas vērsta uz atbildības nodrošināšanu Krievijai par pastrādātajiem kara noziegumiem un agresiju Ukrainā, tādējādi atjaunojot taisnīgumu Ukrainai.
"Latvija no savas vēsturiskās pieredzes zina, cik svarīgi ir panākt Krievijas atbildību par agresijas noziegumu, lai nodrošinātu mieru un drošību turpmāk - ne tikai Ukrainā, bet globāli. PSRS līderi par pastrādātajiem noziegumiem pirms Otrā pasaules kara, tā laikā un pēc tā, tajā skaitā okupētajās Baltijas valstīs, nekad nav stājušies starptautiskas atbildības priekšā," akcentēja Braže, piebilstot, ka patlaban ir redzams, ka nesodīšana iedrošina nākamo paaudžu kara noziedzniekus, izvarotājus un slepkavas.
Viņa uzsver, ka īpašais tribunāls būs nozīmīgs starptautisko tiesību mehānisms, lai nodrošinātu atbildību par Krievijas agresijas noziegumu pret Ukrainu. Līdz ar tā izveidi pirmo reizi kopš Nirnbergas un Tokijas tiesu procesiem būs iespēja saukt pie atbildības Krievijas augstākās amatpersonas par agresijas noziegumu.
"Tikai taisnīgums nodrošinās ilgstošu mieru un stiprinās noteikumos balstītu starptautisko kārtību saskaņā ar ANO Statūtu principiem un ANO Ģenerālās asamblejas pieņemtajām rezolūcijām," skaidro ministre.
VK norāda, ka Latvija atzinīgi vērtē līdzšinējos Eiropas Padomes (EP) sasniegumus, tostarp parakstīto līgumu starp EP un Ukrainu par Īpašā tribunāla agresijas noziegumam pret Ukrainu un sarunas par Konvencijas par Starptautiskās Prasību komisijas Ukrainai izveidošanu. Šie soļi esot nozīmīgi ceļā uz taisnīguma nodrošināšanu Ukrainai un Krievijas saukšanu pie atbildības.
ANO augsta līmeņa draugu grupa "Par atbildību par agresiju pret Ukrainu" tika izveidota 2022.gada 25.martā, lai stiprinātu starptautisko sadarbību un atbalstu Krievijas agresijas un kara noziegumu izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības.
Grupā piedalās Albānija, Lielbritānija, Austrālija, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Dienvidkoreja, Francija, Grieķija, Gruzija, Gvatemala, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Jaunzēlande, Japāna, Kanāda, Kipra, Kolumbija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Maršalu salas, Melnkalne, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ukraina, Vācija, Ziemeļmaķedonija un Zviedrija.