ASV Salvadoras bandu "Barrio 18" pasludina par teroristu organizāciju
ASV pasludinājušas Salvadorā bāzēto bandu "Barrio 18" par "ārvalstu teroristu organizāciju", Trampa administrācijai turpinot centienus narkotiku kontrabandas apkarošanas laukā.
"Barrio 18" ir viena no lielākajām bandām mūsu puslodē, un tā ir veikusi uzbrukumus drošības dienestu darbiniekiem, valsts amatpersonām un civiliedzīvotājiem Salvadorā, Gvatemalā un Hondurasā," otrdien paziņojumā norādīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Februārī ASV par teroristiskām organizācijām pasludināja Venecuēlas bandu "Tren de Aragua", Meksikas Sinaloa karteli un sešus citus narkotiku kontrabandistu grupējumus.
Jūlijā Vašingtona šim sarakstam pievienoja "Cartel de los Soles". ASV administrācija to raksturoja kā Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro vadītu bandu, kas atbalsta narkotiku kontrabandu uz ASV.
ASV nosūtījušas astoņus karakuģus uz Karību jūru, lai cīnītos ar narkotiku kontrabandu. Vašingtona apgalvo, ka netālu no Venecuēlas iznīcināti vismaz trīs narkotiku kontrabandistu kuģi.
Saskaņā ar Salvadoras valdības datiem bandas MS-13 un "Barrio 18" ir atbildīgas par aptuveni 200 000 cilvēku nāvi trīs gadu desmitos.
Šīs divas bandas savulaik kontrolēja aptuveni 80% valsts teritorijas. Salvadorā vēl nesen bija viens no augstākajiem slepkavību rādītājiem pasaulē.