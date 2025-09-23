NASA plāno 2026. gada sākumā nosūtīt astronautus uz Mēness orbītu
ASV kosmosa aģentūra NASA otrdien paziņoja, ka tā ir uz pareizā ceļa, lai 2026.gada sākumā nosūtītu astronautus uz Mēness orbītu.
Vairākas neveiksmes ir aizkavējušas pilotējamo misiju "Artemis 2" un kas tagad ir plānota vēlākais 2026. gada aprīlī, bet varētu notikt jau februārī.
"Mēs plānojam pildīt šīs saistības," otrdien preses brīfingā sacīja NASA augstākā amatpersona Lakīša Hokinsa.
Apkalpi veido trīs ASV astronauti un viens kanādietis.
Taču apkalpe uz Mēness nenolaidīsies - tas ir misijas "Artemis 3" mērķis.
ASV kosmosa aģentūras programma "Artemis" cer uz Mēnesi nogādāt cilvēkus, kamēr Ķīna turpina konkurējošu programmu, kuras mērķis ir vēlākais 2030. gadā veikt pirmo misiju ar apkalpi.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izdara spiedienu uz NASA, lai tā paātrinātu savu progresu.
Tramps par programmu "Artemis" paziņoja sava pirmā pilnvaru termiņa laikā un vēlas, lai ASV kosmosa aģentūra pēc iespējas ātrāk atgrieztos uz Mēness, kā arī veiktu lidojumus uz Marsu.
Abos pasākumos plānots izveidot bāzes uz Mēness.
"Pastāv vēlme atgriezties uz Mēness virsmas un būt pirmajiem, kas atgriezīsies uz Mēness virsmas," sacīja Hokinsa, uzsverot, ka NASA mērķis ir darīt to droši.