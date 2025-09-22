Francijas prezidents Emanuels Makrons uzsvēra, ka viņš turpinās cīnīties pret antisemītismu.
Pasaulē
Šodien 22:48
Francija oficiāli atzinusi Palestīnas valsti
Francija pievienojusies Lielbritānijai, Kanādai, Austrālijai un Portugālei un oficiāli atzinusi Palestīnas valsti.
"Ir pienācis laiks. Uzticoties manas valsts vēsturiskajai, vēsturiskajai apņēmībai Tuvajos Austrumos panākt mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem. Tāpēc es paziņoju, ka šodien Francija atzīst Palestīnas valsti," sacīja Makrons, uzstājoties Ņujorkā samitā par divu valstu risinājumu.
"Ir pienācis laiks mieram, jo mēs esam tikai mirkli no tā, lai vairs nespētu to izdarīt," sacīja Makrons. "Ir pienācis laiks atbrīvot 48 ķīlniekus, kurus tur "Hamās". Ir pienācis laiks pārtraukt karu, Gazas bombardēšanu, masu slepkavības un pārvietošanu."
Makrons arī solīja, ka viņš turpinās cīņu pret antisemītismu. "Mēs nekad nepārtrauksim mūsu eksistenciālo cīņu pret antisemītismu," uzsvēra Francijas prezidents.