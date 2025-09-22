Kremļa muldoņa Rogozins atzīst, ka frontē ir strupceļš un paskaidro, kāpēc sakaut Ukrainas bruņotos spēkus nav iespējams
Dmitrijs Rogozins sniedza interviju, kurā atzina pilnīgu strupceļu frontē un to, ka jebkāda "mērķu sasniegšana" karā ar Ukrainu nekur nav redzama.
Bijušais Krievijas kosmosa aģentūras "Roskosmos" vadītājs Dmitrijs Rogozins intervijā atklāti atzina, ka militārās operācijas pašreizējā posmā ir nonākušas "strupceļā".
Pēc viņa teiktā, tradicionālās ofensīvas metodes pašlaik ir neefektīvas: droni, jaudīgi mīnu lauki un vienādi aprīkots un apmācīts pretinieks padara lielu formējumu pārvietošanos bīstamu un gandrīz bezjēdzīgu.
Rogozins īpaši atzīmēja Ukrainas bruņoto spēku "augsto gribasspēku". Pēc viņa teiktā, Krievijas un Ukrainas spēki kaujas laukā ir līdzvērtīgi. Viņš norādīja, ka karš ir kļuvis taktisks un lokāls, un liela mēroga uzbrukuma operācijas ir kļuvušas ārkārtīgi sarežģītas. Viņš uzsvēra, ka dronu klātbūtne abās līnijas pusēs padara pārvietošanos un tehnikas izmantošanu riskantu: "Un, ja parādās tehnika, visi militārie līdzekļi 20 kilometru rādiusā no saskares līnijas tiks sadedzināti."
Viņš arī norādīja, ka plaši izplatītā ceļu mīnēšana un blīvs novērošanas tīkls kavē virzību uz priekšu un padara aizsardzību un uzbrukumu vienlīdz dārgu gan izmaksu, gan zaudējumu ziņā. Viņš paziņoja, ka pašreizējais karš ir reducēts līdz vairāku cilvēku "uzbrukuma grupām", kas spiestas darboties pastāvīgos draudos no gaisa un uz zemes. Tehnika un karavīri ir neaizsargāti pret droniem un attālināti vadāmām sprāgstvielām. "Tieši tāpēc arī ir strupceļš," viņš paziņoja.