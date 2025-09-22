ASV par Palestīnas valsts atzīšanu: tā ir tikai izrādīšanās
ASV svētdien norādījušas, ka Palestīnas valsts atzīšana, pat ko paziņojuši vairāki Vašingtonas tuvākie sabiedrotie, tajā skaitā Lielbritānija, Austrālija un Kanāda, ir izrādīšanās.
"Mēs joprojām esam koncentrējušies uz nopietnu diplomātiju, nevis uz demonstratīviem žestiem. Mūsu prioritātes ir skaidras - ķīlnieku atbrīvošana, Izraēlas drošība un visa reģiona miers un labklājība, kas iespējama vienīgi atbrīvojoties no "Hamās"," norādīja anonīms ASV Valsts departamenta pārstāvis.
Kā ziņots, Lielbritānija, Austrālija, Kanāda un Portugāle svētdien atzina Palestīnas valsti. Vēl vairākas rietumvalstis, tajā skaitā Francija, paziņojušas, ka atzīs Palestīnu šonedēļ ANO Ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers vakar paziņoja, ka šis solis ir daļa no procesa, kura mērķis ir izbeigt konfliktu Gazas joslā un palīdzēt veicināt ilgstošu mieru starp Izraēlu un palestīniešiem.
"Šodien, lai atdzīvinātu palestīniešu un izraēliešu cerību uz mieru un divu valstu risinājumu, Apvienotā Karaliste oficiāli atzīst Palestīnas Valsti," paziņojumā platformā "X" norādīja Stērmers.