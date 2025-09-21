NATO finansētās ieroču piegādes jau sasniegušas Ukrainu, apstiprina Zelenskis
Savā vakara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra jaunās NATO finansētās ieroču piegādes un Ukrainas progresu jūras dronu eksporta virzienā sabiedrotajiem partneriem..
Zelenskis sacīja, ka NATO atbalstītā programma “Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL) jau nes rezultātus. Tā ļauj Ukrainai iegādāties amerikāņu ieročus un aprīkojumu, izmaksas kopīgi sedzot NATO sabiedrotajiem. Šāda pieeja paātrina piegādes un sadala finansiālo slogu starp partneriem.
Pašlaik PURL aptver “Patriot” un HIMARS sistēmu raķetes, kā arī citus modernus ieročus. Zelenskis piebilda, ka oktobrī programmu paredzēts paplašināt.
Ceturtdien mediji ziņoja, ka pirmā ieroču krava, iegādāta caur PURL, jau ir nonākusi Ukrainā.
Tāpat Zelenskis izklāstīja sākotnējos priekšlikumus par kontrolētu Ukrainas ieroču eksportu, tostarp jūras droniem. Mērķis ir nodrošināt sabiedrotos ar tehnoloģijām, kuras Ukraina veiksmīgi izmantojusi savu ūdeņu aizsardzībai.
Viņš norādīja, ka šāds eksports palīdzēs stiprināt drošību Melnajā jūrā un radīs iespējas ilgtermiņa aizsardzības līgumiem.