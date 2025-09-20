Krievi veikuši masīvu dronu un raķešu triecienu Ukrainai. Daudzdzīvokļu ēkā Dnipro ietriekusies kasešu bumba

Pasaulē

Naktī uz 20. septembri krievu okupanti veikuši vienu no lielākajiem dronu un raķešu triecieniem Ukrainai pēdējās nedēļās.

Krievija naktī raidījusi pret Ukrainu 40 raķetes un aptuveni 580 dronus, nogalinot trīs un ievainojot vairākus desmitus cilvēku, sestdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Šis bijis viens no lielākajiem dronu un raķešu triecieniem Ukrainai pēdējās nedēļās.

foto: REUTERS/SCANPIX
Vīrietis tur rokās savu suni, stāvot pie dzīvojamās ēkas, kas bojāta Krievijas raķešu trieciena laikā Dnipro.
Krievi uzbruka Dnipropetrovskas, Čerņihivas, Mikolajivas, Zaporižjas apgabaliem, kā arī apdzīvotām vietām Poltavas, Kijivas, Odesas, Sumu un Harkivas apgabalos, paziņoja Ukrainas prezidents.

"Katrs šāds trieciens nav militāra nepieciešamība, bet gan apzināta Krievijas stratēģija, lai terorizētu civiliedzīvotājus un iznīcinātu mūsu infrastruktūru," uzsvēra Zelenskis, aicinot Kijivas sabiedrotos nodrošināt Ukrainai vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu un piemērot Maskavai papildu sankcijas.

Naktī raķete ar kasešu bumbu trāpīja daudzdzīvokļu ēkai Dnipro, sociālajos tīklos, norādīja prezidents.

Krievija naktī veica plašu kombinētu uzbrukumu Dnipropetrovskas apgabalam. Krievu raķetes un droni trāpīja dzīvojamajām mājām, garāžām un citām ēkām un izraisīja ugunsgrēkus. Dnipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks ziņoja, ka triecienos tika nogalināts viens cilvēks un 26 ievainoti.

Čerņihivas apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čauss pavēstīja, ka drona triecienā nogalināts 62 gadus vecs vīrietis. Savukārt Hmeļnickas apgabalā krievu triecienos bojātas aptuveni 20 ēkas. Dzēšot ugunsgrēku vienā no tām, tika atrasts miris cilvēks, ziņoja vietējā amatpersona.

