Bolsonaru diagnosticēts ādas vēzis
ijušajam Brazīlijas prezidentam Žairam Bolsonaru, kuram piespriests 27 gadu cietumsods par apvērsuma plānošanu, ir diagnosticēts ādas vēzis, trešdien paziņoja viņa ārsts Klaudio Birolini.
Eksprezidentam svētdien veiktā operācijā tika izoperēti divi ādas bojājumi, kas izrādījās ļaundabīgi, un viņam tagad nepieciešama regulāra medicīniska novērošana, sacīja viņa ārsts.
"Tā nav ne visvieglākā, ne visagresīvākā forma, bet tā tomēr ir ādas vēža forma," Birolini trešdien sacīja reportieriem.
Bolsonaru otrdien tika hospitalizēts nelabuma, reiboņa un zema asinsspiediena dēļ, un pavadīja vienu nakti slimnīcā. Apskates laikā tika konstatētas arī nesenas pneimonijas pēdas.
70 gadus vecais Bolsonaru pēdējā laikā ir vairākkārt ārstējies ilgtermiņa seku dēļ, kuras radīja viņa saduršana ar nazi 2018. gadā vēlēšanu kampaņas laikā.
Bolsonaru atrodas mājās arestā. Pagājušajā nedēļā viņš tika atzīts par vainīgu prezidenta Luīsa Ināsiu Lulas da Silvas gāšanas plānošanā pēc savas sakāves prezidenta vēlēšanās 2022. gada oktobrī, un viņam tika piespriests 27 gadu cietumsods.