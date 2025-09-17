Ukrainā sagūstīts Krievijas armijas karavīrs no Kenijas, kurš karoja "pret savu gribu"
Ukrainas bruņotie spēki sagūstījuši Kenijas pilsoni, kurš dienējis Krievijas armijā, trešdien paziņojis Ukrainas bruņoto spēku Kosta Hordijenko 57. atsevišķās motorizētās brigādes sakaru dienests.
Gūsteknis ir vieglatlēts, kurš kopā ar vēl trim Kenijas pilsoņiem ieradās Sanktpēterburgā tūrisma braucienā, ko finansēja Krievija.
"Ceļojuma beigās cilvēks, kurš pavadīja grupu, piedāvāja ārzemniekiem palikt Krievijā un strādāt. Parakstot dokumentus krievu valodā, viņš, pats to nezinot, kā apgalvo gūsteknis, kļuva par Krievijas armijas karavīru. Ierodoties militārajā nometnē un saprotot, ka viņam jākļūst par karavīru, viņš mēģināja atteikties no piedāvātā darba, taču viņam tika pateikts, ka viņš jau ir parakstījis līgumu un neko nevar mainīt, bet, ja viņš atteiksies pildīt uzdevumus, tiks nošauts," paziņoja Ukrainas bruņoto spēku Kosta Hordijenko 57. atsevišķās motorizētās brigādes sakaru dienests.
Saskaņā ar gūstekņa stāstīto apmācība ilga nedēļu, un viņa komandieri un instruktori nezināja angļu valodu. Viņa vienībā bijuši vairāki ārzemnieki.
Dodoties uz savu pirmo kaujas uzdevumu, viņš aizbēga, divas dienas klīda pa mežiem netālu no Vovčanskas, meklējot ukraiņu karavīrus, lai padotos. Vīrietis lūdza neatdot viņu Krievijai, jo ir pārliecināts, ka viņu gaida nāve, atklāja ukraiņu brigāde.